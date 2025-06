Cuarto Milenio 01 JUN 2025 - 22:30h.

Javier Sierra cuenta en 'Cuarto milenio' todo lo que vivió en primera persona

Los tres casos de avistamiento OVNI en la Sierra del Cobre de Algeciras que lo convierten en una zona caliente

Iker Jiménez entrevista a su gran amigo Javier Sierra después de descubrir que ha guardado un secreto durante 30 años. Una historia que vivió durante el Mundial del verano del 82 y de la que nadie sabía nada, hasta ahora que lo ha publicado en su nuevo libro.

''Yo no me podía imaginar ni por lo más remoto, que un hecho sumamente importante en su vida y también en la de Eslava Galán, pues que no se me había revelado. No lo podía entender ¿Hasta qué punto alguien guarda algo tan dentro de sí mismo?'', comienza explicando Iker Jiménez.

Javier Sierra empieza a revelar su secreto: ''Tengo un poco de pudor al contar esta historia porque es verdad que nunca había salido más allá de mis propios recuerdos, pero era necesario ponerla negro sobre blanco en una novela como 'El plan maestro' porque ahí hablo de la mirada de los niños y de cómo lo que captamos hasta una determinada edad cuando empieza la poda sináptica nosotros vemos muchas cosas y sin embargo hay muchas de esas experiencias que guardamos en el cajón porque pensamos que no han sido reales''.

''Me acordé de una historia que viví en el Mundial del verano del 82, yo tenía 10 años y en aquella época jugaba a hacer un diario, una hoja de cuaderno, un periódico, no lo hacía solo teníamos una redacción. Esto se hacía en Castralvo, un pueblecito que está a unos pocos kilómetros de Teruel'', cuenta Javier Sierra.

El escritor cuenta que la mayoría de noticias que escribía junto a sus amigos solían ser deportivas, de las fiestas del pueblo, pero explica que una tarde todo cambió: ''Uno de los chicos se levantó muy alterado y dijo 'mirad ¿qué es eso?'', cuenta.

''Sobre aquella colina que estaba a unos 100 metros de nosotros vimos una figura, hubiéramos creído que podía ser un campesino, pero era extraña, era rígida, tenía los brazos rectos como tubos, más largos de lo normal, veíamos una silueta con brillos dorados. Empezó a moverse pero como si estuviera sobre unos raíles, lo vemos los cinco, mi hermano también'', revela el periodista a Iker Jiménez.

Javier Sierra explica que recordaba la historia pero pensaba que era ''un falso recuerdo'', pero cuenta que hizo un par de llamadas y comprobó que su hermano se acordaba de lo que habían visto: ''Probablemente no había sido algo tan casual como yo pensaba''.

Pero no solo eso, Javier explica que después ocurrió algo: ''Nos asustamos y salimos de allí huyendo'', y continúa: ''Llegamos a casa lo contamos a las familias y todas dijeron 'os habréis confundido' nos sentimos tan ridículos que no volvimos a mencionar aquella historia''.

Cuenta que él ya había leído cosas sobre ovnis y decidió subir solo a la colina para buscar huellas: ''Pensé que debía ser un extraterrestre, sin haber caído en la cuenta de que podía volver y agarrarme (...) Lo sepulté en mi memoria''.

La inexplicable experiencia de Juan Eslava Galán

Juan Eslava revela en 'Cuarto milenio' una experiencia que tuvo a los 6 años en Jaén. El escritor revela que estaba jugando con sus amigos cuando se hizo de noche y fueron testigos de algo inexplicable.

''Por la carretera vimos venir una silueta de un hombre, silueteado por luces de colores distintas, parecía que venía hacia el pueblo. Nos asustamos y salimos corriendo. Miramos hacia atrás y la silueta había adelantado'', explica e indica que nadie les hizo caso cuando lo contaron.

Además, explica que ''no tenía cara ni facciones'', pero cuenta que eso podría ser más difícil de ver al ser de noche: ''Se ha quedado en mis recuerdos. Lo tengo encapsulado como algo inexplicable pero que evidentemente me ocurrió''.