El tremendo enfado del doctor Cabrear al defender a la Guardia Civil: “No se puede tolerar”

Iker Jiménez entrevistaba en directo en ‘Horizonte’ al doctor Cabrera, que ha querido sacar la cara por la Guardia Civil

La Guardia Civil se ha visto envuelta en una gran polémica tras la publicación de una serie de audios por parte de ‘El Confidencial’, que implican a personas vinculadas al PSOE en presuntas maniobras para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO).

Iker Jiménez entrevistaba en directo en ‘Horizonte’ al doctor José Cabrera, psiquiatra forense, que ha querido sacar la cara por la Guardia Civil:

“181 años de Guardia Civil al servicio de tres monarquías y dos repúblicas. Llevo toda la tarde, toda la tarde, hablando con distintas personas, cargos de la Guardia Civil y de la UCU en concreto, he hablado con tres generales y cuatro coroneles, y nadie quiere ni puede hablar, y no por miedo, sino por discreción...”.

“El emblema de la Guardia Civil tiene una espada boca abajo que lo que significa, para los que no lo sepan, es que están al servicio del Poder Judicial. La Guardia Civil se debe al Poder Judicial, a la Fiscalía Anticorrupción, al Tribunal Supremo. No depende, no tiene por qué contar su película al ministro de turno. Y es cierto lo que se ha dicho en la mesa: no se fíen entre ellos”, continuaba.

“Pero este ataque indiscriminado al teniente coronel Balas, que es un elemento más, un hombre que cobra un sueldo, que no lo voy a decir por televisión porque me da vergüenza, y que está 14 horas al día trabajando, y que tiene hijos a los que tiene que alimentar y mandar a colegios, está todo el día currando para que ahora digan que a ver si se encuentra algo contra él. Esos señores, espectadores, amigos de la mesa, no se puede tolerar”, decía visiblemente cabreado el doctor Cabrera en ‘Horizonte’.