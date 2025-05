Horizonte 30 MAY 2025 - 01:35h.

Iker Jiménez entrevistaba en directo a Víctor Manuel Gómez, que perdió la alcaldía de Vega de Pas contra Leire Díez

Iker Jimenez, rotundo en ‘Horizonte’: “Estamos viviendo en España unos momentos de una gravedad extraordinaria”

Tras repasar y comentar toda la p olémica surgida tras la publicación de una serie de audios por parte de ‘El Confidencial’, que implican a personas vinculadas al PSOE en presuntas maniobras para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ‘Horizonte’ entrevistaba en directo a Víctor Manuel Gómez, alcalde de Vega de Pas, en Cantabria (1995-2011), y que conoce muy bien a Leire Díez.

Leire Díez es una periodista y exdirigente socialista española, y es precisamente una de las protagonistas de esos audios que se han filtrado de una presunta operación para desacreditar a la UCO.

Víctor Manuel Gómez ha explicado que conoce muy bien a Leire ya que fue su rival político en unas elecciones a la alcaldía de Vega de Pas: “La gente del PP local la convenció y la utilizó, en cierto modo, para hacer una pinza y echarme del poder. Hicieron un juego sucio mediante el voto por correo con su compañero, que era el médico titular del pueblo, y claramente me robaron las elecciones”.

“Yo lo denuncié, pero me sirvió de poco, porque esta señora ya tenía contactos arriba y yo creo, o sea, la Junta Electoral ni me hizo caso, ni correos me hizo caso, ni los tribunales, y al final, claro…”, explicaba.

“Ella votó al candidato del PP, o sea que el primer trabajo de fontanería que hizo Leire se lo hizo al Partido Popular. Y, de hecho, el único cargo público que ha tenido Leire Díez, que es teniente alcalde de la Vega de Paz, fue nombrada por un alcalde y actualmente senador del Partido Popular”, aseguraba Víctor Manuel Gómez.

“Esta señora tiene un narcisismo infinito. De profesional, desde luego, nada, no me extraña que haya pasado lo que ha pasado. A mí lo que me extraña es que gente de relieve, como ministros, el presidente, etcétera, confíen en ella…”, decía el que fuera alcalde de Vega de Pas, en Cantabria, en directo en ‘Horizonte’.