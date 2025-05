El colaborador de 'Todo es mentira' cuenta cómo se dio cuenta de que estaba siendo estafado

Los números de teléfonos más peligrosos de España: cómo evitar estafas y otros delitos

Compartir







Las estafas a través de internet están a la orden del día y Cristóbal Soria, colaborador de 'Todo es mentira', ha podido comprobarlo en primera persona después de convertirse en víctima de los estafadores de famosos. Para visibilizar cómo trabajan estos estafadores y advertir de los peligros que conllevan este tipo de estafas, Cristóbal ha explicado detalladamente su situación en el programa.

Lo que ocurrió fue que Cristóbal Soria recibió una oferta a través de un email para participar en un conocido podcast estadounidense, él acepta, le piden hacer una prueba de sonido, un clic que, sin él saberlo, le abría la puerta a la estafa. Los ciberdelincuentes consiguieron acceder a sus datos y cuentas, pero que finalmente todo acabó en un susto para el colaborador del programa.

''Estoy vivo en redes por los pelos. Podría estar, como influencer, como persona que tiene unos ingresos importantes en redes sociales, podría haber tirado el trabajo de los últimos 10 años por la borda y los ingresos de los próximos 10 o 12 años haberlos tirado por la borda por una milésima de segundo, por un intento de estafa y en un momento se te enciende la luz y te das cuenta de que te la están queriendo meter doblada'', comienza contando el colaborador en el programa.

Cristóbal explica detalladamente lo que le ocurrió: ''El primer correo llega desde esa misma cuenta, la misma persona que me escribe, la misma persona que contacta, la misma que negocia, entrecomillas, porque yo le pido y no hay negociación, ,le digo el dinero que quiero cobrar y me die que sí''.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Leire Díez niega haberse reunido con José Luis Ábalos y Koldo García

Cuenta que en ese momento empezó a sospechar: ''Cuando me doy cuenta de que es entrar en un directo de Instagram y Facebook compartido, le vuelvo a decir que eso para 3 millones de seguidores era la cantidad que había mandado más la otra cantidad e inmediatamente me dice 'sin problema, vuelve a mandarme la factura'. Empiezo a pensar que me quieren meter un link, dicen 'te voy a mandar una url para que la pulses'. Se me encendió la luz y dije y si la url no es para un evento''.

''Se me encendieron todas las alarmas y empecé a ponerle muchos peros y pegas a la persona que estaba al otro lado de la llamada de Zoom. Yo le veo la cara, es un señor de barba con gafas, barba canosa'', cuenta el colaborador, sorprendiendo a los demás al explicar que le vio la cara a su propio estafador e indica que el hombre salió de la conversación y no ha vuelto a saber nada de él.