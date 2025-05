Compartir







En el próximo programa de 'Los Gipsy Kings' la aventura de Los Jiménez en Cancún prosigue. La familia se enfrentarán a unos juegos en la playa y tendrán la oportunidad de probar la auténtica comida mexicana. Además, desde un velero se acercarán a las faunas marinas más impresionantes. Por otro lado, la Rebe, Susi, Graciela y su madre, junto la resto de Los Jiménez, presentarán su canción 'Cositas del amor' frente a un gran público.

En la familia de Los Maya, llega la presentación de la bisnieta de Salvadora, en la que Juan Andrés le muestra la gran sorpresa: una foto gigante de su hija. "Madre mía cuando la mama vea esto", comenta Reyes. Sin embargo, Salvadora sufrirá un bajón enorme al recordar la ausencia de su marido, un momento que deja llorando también a Reyes: "Si no está el papa también es importante que estés tú".

Se descubre el futuro de Los Fernández Navarro: "Hoy decido quién va a ser el heredero"

Para la familia de Los Fernández Navarro ha llegado el momento más importante y que cambiará la vida de todos: "Hoy no es una fiesta, hoy decido quién va a ser el heredero". En este encuentro estarán todos los principales protagonistas de esta familia y hablarán sobre el reparto: "Yo no reparto lo que me toque", asegura Mari. Por último, el patriarca de los Fernández Navarro recibe una llamada desde Barcelona en la que le comentan que "se está hablando por aquí cosas de ti...dicen que tienes un hermano".