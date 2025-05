Europa se posiciona frente a la masacre humanitaria en Gaza y Bruselas anuncia medidas contra Israel

Europa se posiciona frente a la masacre humanitaria en Gaza y Bruselas anuncia medidas contra Israel. Revisará todos los acuerdos comerciales con Israel después de que 17 estados miembros se lo haya pedido calificando de "abominable" esta última etapa de ofensiva que Israel ha comenzado contra Gaza. Netanyahu responde asegurando que "no va aceptar dictados de nadie".

En España, el Congreso está moviendo ficha también y ha dado luz verde para la tramitación una proposición de ley para cerrar esos acuerdos de compra y venta de armas con Israel. Gabriel Rufián mostraba un listado de los 15.000 niños que han sido asesinados por Israel en Gaza.

El periodista, Antonio Naranjo, era el primero en intervenir en este tema y señalaba que con este tema se está escondiendo la segunda parte de la ecuación: "Tenemos a un régimen terrorista yihadista impulsado y financiado con Irán que quiere hacer con el mundo lo mismo que se está haciendo con la población de Gaza. Estoy hasta el moño del uso de los Derechos Humanos porque se tienen siempre, no solo a ratos", apuntaba.

La indignación de Sarah Santaolalla con Antonio Naranjo: "Aplícate el cuento"

Tras escuchar las declaraciones de Naranjo, la analista política Sarah Santaolalla mostraba su indignación sobre sus palabras sobre los Derechos Humanos: "Hay que tenerlos siempre y condenar lo que está pasando en Palestina, Naranjo, aplícate el cuento que no has sido capaz de condenar lo que ocurre en Gaza y has protegido a Israel".

A continuación, la analista política continuaba su denuncia pública sobre la situación que vive Gaza: "Estamos al borde de que 14.000 bebés vayan a morir porque no se deja entrar ayuda humanitaria y así lo dice la ONU".

En ese momento, Antonio Naranjo saltaba y aseguraba que no era verdad. "No lo dice la ONU, lo dice Hamás y es quien está utilizando a la población civil y son los mismos que no dejan que llegue la ayuda humanitaria. Tú a mí no me das lecciones sobre derechos humanos, me da la misma pena que a ti", decía el periodista mientras se dirigía directamente a Sarah Santaolalla.