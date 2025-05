Cuarto Milenio 19 MAY 2025 - 00:16h.

Hace unas semanas, Iker Jiménez mostró públicamente su admiración hacia Estados Unidos y habló de lo que más le había gustado de su viaje allí, pero ahora quiere centrarse en la ciudad de San Francisco y California: “Me llevé una decepción brutal”. “Así como les decía que Florida me encanta, San Francisco y Los Ángeles, que es la meca del cine, cuando legué digo ‘esto no es posible”.

Iker Jiménez reflexiona sobre los sintecho de Los Ángeles

“Eran campos y campos y campos enormes de tiendas de campaña con personas que vivían en la calle”, pero Iker quieren ahondar en lo profundo, en la perspectiva de este tema. “Esto ocurre en muchas ciudades de Estados Unidos, pero lo de Los Ángeles y California era… A mí me extrañaba, pero las grandes estrellas del cine, con sus mansiones, pero luego les gusta ir alquilando todos los asientos para ellos”.

“Al lado de las grandes mansiones los homeless estaban con sus jeringuillas y yo digo que aquí hay un asunto que la ideología o la forma de afrontar los problemas es importante y es como si no pasara nada. Te sale la actriz/influencer con su visera, sus gafas y vaso de café que está sorteando heces humanas en la acera. Ojo, y no digas nada, porque los que se cagan en la acera tienen todo su derecho y son víctimas”.

En este sentido, Iker Jiménez hace una interesante reflexión sobre este asunto: “A los millonarios de Hollywood les parece encantar la situación. No les vayan a señalar, a ver si hacen menos películas. No vaya a ser que les señalen y digan que son violentos contra las víctimas. ¿Víctimas de qué? El problema es la idea que tiene cierta política sobre las víctimas y que dicen que no hay que hacer nada”. La reflexión completa de Iker, en el vídeo.