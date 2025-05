¿Y a qué se debe esto? Iker cree tener la respuesta (y deja claro que esto es una opinión suya personal): “La DANA nos demostró que aquí no dimite nadie ante lo que había pasado. Entonces pienso que el español que trabaja, que hace su futuro sin delinquir, dice ‘¿oye, esto es una casta de verdad?”.

“Nosotros nutrimos esa casta con el dinero que usted genera y nos da la impresión de que, ante momentos como los que hemos vivido esta semana o la DANA, no están a la altura. Estoy hablando en general”, opina Iker, que también cree que hay quien defiende a su partido sin tener en cuenta los actos que lleva a cabo, por encima de todo.

“Muchas de las cosas que han hecho es ‘cloroformar’ a la sociedad para que no seamos conscientes de lo que están haciendo. Esto parece una milonga”, añade Iker, que asegura que él no pertenece a ningún partido político y que prefiere ir por libre. “Hay un grupo de gente que se aprovecha de las circunstancias, ahí no dimite nadie, nadie se implica en nada, siguen cobrando dinerales… si uno es un poco inteligente, empieza a molestarle todo esto”.