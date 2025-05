“Cuando entré en el Pentágono me encontré con algunos vídeos muy intrigantes, de hecho en 2017 me costó mucho que esos tres famosos vídeos se filtrasen , que se publicasen supuso un riesgo muy importante para mi carrera y para mi propia seguridad, pero gracias a aquello la gente pudo enterarse de que estábamos estudiando objetos volantes no identificados, hablamos de tecnologías que superan con creces cualquier arma que tengamos en nuestro arsenal”.

“Hay personas en el gobierno de Estados Unidos que no quieren que hablen. Para mí los OVNIs y los fenómenos anómalos son una cuestión de seguridad nacional por varias razones. Estos objetos tienen la capacidad de interferir en nuestras capacidades militares y vuelan desafiando nuestro espacio aéreo restringido. Yo mismo he sido testigo de algunos incidentes OVNI. Durante mi declaración en el Congreso en 2024 declaré bajo juramento que me consta la recuperación de restos biológicos de un OVNI estrellado, pero el Gobierno me hizo firmar la renuncia a hablar de este asunto en mi libro”.