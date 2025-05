Los objetos volantes no identificados siguen siendo un desafío porque se siguen viendo, es parte de la reflexión inicial de Iker Jiménez en el repaso semanal que lleva a cabo junto a Carmen Porter en la sección ‘Mystery News’.

“Comandante y piloto confirman que, a través de la observación, no pudieron identificarlo como un posible reflejo”, añade Carmen Porter en medio de este análisis. Queda claro que no saben a qué se debe esa luz que aparece mientras sobre vuela Francia. Varios pilotos han visto estas imágenes y no dan crédito.