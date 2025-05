“Yo siempre tenía la idea de que, de alguna forma, este programa, o el espíritu de este programa, tenían que verlo los hermanos de América. Hasta ahora, no he podido, pero yo lo tenía claro”, comienza a confesar el conductor de ‘La nave del misterio’.

“Ahora que vengo de Florida, de Miami, y he visto a tantos amigos cubanos, dominicanos, peruanos, chilenos, argentinos, venezolanos… y veo esa pasión por el misterio, es brutal. Es mayor o similar a España. Yo sé que consumen fragmentos de ‘Cuarto Milenio’, pero no el programa en sí, aunque me encantaría, pero no solo por un crecimiento de la productora, de la propia cadena o el concepto”, continúa diciendo Iker.