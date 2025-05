Cuenta Alba que ella iba al colegio, pero que no podía decir que pertenecía a ese grupo de unas ocho-nueve personas. Cambiaban de casa cada dos años para no evitar establecer vínculos. No mantenía contacto con nadie y no hizo amigas: “Ellas eran felices y yo no. Tenía que ocultar que vivía con esas personas, decía que eran amigas de mis padres”.

Alba confiesa que veía que sus padres no estaban bien y que estaban siendo manipulados: “Era duro saber que nunca me iban a querer, que no me iban a salvar y que no me iban a sacar de allí”. Esto le llevó a plantearse el suicidio a los siete años. Antes de esto, recibió una paliza por parte de la jefa de la casa porque non quiso beberse un vaso de agua con ajo.