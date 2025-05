El presentador agradece la participación de Juan Lobato en 'TEM' para tratar el tema de los mensajes filtrados entre Ábalos y Sánchez

Risto Mejide reacciona al comunicado de Frank Cuesta: "Haber fingido un cáncer me parece inhumano”

Compartir







El senador del PSOE, Juan Lobato, entra en 'Todo es mentira' para hablar sobre los polémicos mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Entre otras cosas, el presentador le expone la diferencia entre la "manera tan autocrática que tiene de llevar el partido" el presidente del Gobierno, algo que ha intuido a través de leer la conversación filtrada, y cómo ha explicado él que lleva a su equipo.

Él defiende esta actitud achacándola a algo que suele ocurrir "cultura de las organizaciones" de igual manera que ocurre en las empresas, también ocurre en los partidos. Sin embargo, Lobato tiene una actitud contraria: "Las minorías no solamente tienen que ser escuchadas, si no que hay que fomentarlas y que se escuchen. En la democracia, las minorías tienen que tener derecho a convencer para convertirse en mayorías. Te diría que es fundamental que en un Consejo de Administración, igual que en un partido, escuchar a quien piensa distinto para enriquecer la posición porque las decisiones que se toman son mucho más serias y armadas". No obstante, él quiere dejar claro que "esto es un tema de entender las organizaciones".

Risto Mejide lanza un cumplido a Juan Lobato

Tras dar su explicación, Risto Mejide puntualiza: "Es tu jefe quien no lo entiende igual" porque para el presentador lo "más grave" es la frase "hay que marcarles". Una vez mostrada su opinión, Risto no quiere despedirse sin decirle algo a Lobato: "Gracias siempre por dar la cara. Eres de los pocos, enhorabuena".