Daniela Vallejo denuncia ataques en redes sociales tras mostrar su apoyo a Sonia Ferrer

Tensión entre Sonia Ferrer y Daniela Requena por la participación de mujeres trans en competiciones femeninas: "No te entra en la cabeza"

En una pasada conexión con 'En boca de todos', Daniela Vallejo, Miss España Trans 2025, aseguró que admiraba mucho como mujer a nuestra compañera, Sonia Ferrer, a pesar de protagonizar tensos debates con otras personas trans. Este hecho ha originado una lluvia de ataques en redes hacía la Miss.

"Como mujer te admiro inmensamente aunque a veces por tus ataques me alejo un poco de ti", fueron algunas de las palabras utilizadas por Miss España Trans 2025 hacia la colaboradora de 'En boca de todos'.

Visiblemente emocionada, Daniela Vallejo conectaba con el programa. En primer lugar ha querido agradecer que de nuevo se le de voz en televisión y acto seguido, en segundo lugar, se dirigía a Sonia Ferrer y decía: "A pesar de que estemos muy alejadas respecto a la ideología o en la perspectiva del colectivo trans, voy a seguir diciendo que sigo sintiendo admiración por ti", decía mientras se emocionaba.

Sonia Ferrer muestra su apoyo a Daniela Vallejo

Ante estas palabras, Sonia Ferrer mostraba su apoyo a la Miss: "Gracias Daniela, siento muchísimo lo que te está pasando y no te lo mereces. Encima en tu última participación denunciabas que te habían despedido por expresarte como querías hacerlo".

En referencia a los ataques que denunciaba esta Miss España Trans 2025 en redes sociales, asegura que viene de gente de dentro del colectivo: "Me dicen que soy la más fea, me llaman vieja y no entienden que el ser Miss España Trans no viene solo por un físico, sino por un activismo hacia el colectivo".