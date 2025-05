La filtración de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos: ¿quién sale ganando?

Nacho Abad, sobre la actitud de Margarita Robles tras descubrir que Pedro Sánchez la llamaba "pájara": "Se la ve incómoda"

El diario ‘El Mundo’ reveló en exclusiva varios mensajes de Whatsapp intercambiados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y José Luis Ábalos. En ellos criticaban duramente a algunas personalidades del PSOE, como por ejemplo a Margarita Robles, a la que el presidente llamaba "pájara".

En directo, el exdirigente del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, muy crítico con el presidente durante su trayectoria, entraba en 'En boca de todos' para opinar y decir lo que piensa de estos mensajes filtrados y cómo pueden afectar al mandato de Pedro Sánchez.

Tomás Gómez asegura que el debate de si es correcto que estos mensajes hayan salido a la luz "no puede capar" el asunto de fondo y la trascendencia e importancia del contenido de lo que se ha publicado. "Si los ha publicado Ábalos no hay ningún delito en el Código Penal, además que yo he visto pocas cosas personales, he visto cuestiones del Gobierno", afirmaba el exsecretario general del PSOE de Madrid.

¿Estas filtraciones pueden ser el fin del mandato de Pedro Sánchez?

El expolítico, con gesto serio, decía que esto puede convertirse en un antes y un después para Pedro Sánchez: "Puede ser el detonante del principio del fin del gobierno de Pedro Sánchez". Acto seguido, Tomás Gómez indicaba, que lo que han hecho estas conversaciones privadas destapan una cara desconocida del presidente: "Los que conocemos a Sánchez no nos han sorprendido, pero parte de la sociedad española no sabía realmente quién está detrás de este presidente, una mala praxis política".

Tras estas palabras, Nacho Abad preguntaba directamente al exsecretario quién cree que está detrás de estas filtraciones, a lo que él le respondía con otra pregunta: "¿Quién sale beneficiado con estos mensajes?, está claro quien sale mejor parado, tengo pocas dudas en ese sentido", apuntaba.

"Ábalos lo sabe todo", apuntaba Tomás Gómez

Para finalizar, suponiendo que el causante de la filtración haya sido José Luis Ábalos, Tomás Gómez sugería, que parece que se han ido sacando varias muestras como para advertir que "tiene en la trastienda más información". Ábalos siempre ha sido la persona de confianza de Pedro Sánchez: "Lo sabe todo", añadía.