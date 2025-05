Un policía de Langreo acumula una docena de denuncias por estafa: "En dos años me robó 18.000 euros"

Policía... ¿y también estafador?: acumularía una cantidad estafada total que llegaría hasta 1.250.000 euros

Daniel, una presunta víctima de este agente, cuenta cómo le engañó hasta lograr estafarle 18.000 euros

Nuevo proceso judicial por presunta estafa contra un agente de la Policía Nacional de Langreo. Parece ser que lejos de ser un ejemplo para la ciudadanía, está acusado de protagonizar múltiples estafas y una acumula docena de denuncias.

Según las informaciones a las que ha tenido acceso este programa, en total acumularía una estafa que llegaría hasta 1.250.000 euros. Sus víctimas siempre coinciden en su modus operandi, se ganaba la confianza de sus víctimas para luego llevar a cabo sus engaños. Los casos de estafa también son diversos, desde pedir dinero y no devolverlo, hasta tener a gente trabajando por él y no pagarle nunca.

Una presunta víctima cuenta cómo le engañó este policía de Langreo

A las puertas del juzgado de Mieres, Asturias, hemos podido entrevistar a Daniel, una presunta víctima de este policía que le ha denunciado y nos contaba su historial delictivo. "Estoy aquí para reclamarle todo lo que me debe, unos 18.000 euros", apuntaba.

Sobre la relación que le unía con este policía como para confiar en él, la presunta víctima explicaba: "Yo le conocía porque además de ser policía colocaba máquinas y me fue embaucando y creando una amistad. Acabé trabajando con él como director comercial y me convertí en su amigo".

"Estuve trabajando para él y no me pagó", afirmaba el denunciante

"¿Cómo te pide los 18.000 euros?", preguntaba Nacho Abad al invitado, a lo que Daniel respondía: "Yo no le pedí esa cantidad, me debe este dinero porque estuve trabajando para él y no me pagó. Siempre me ponía excusas de que la empresa estaba creciendo y que iba a cobrar más adelante". Además, Daniel confesaba, que no tenía contrato de trabajo y solo se puede apoyar a los testigos o clientes para los que él trabajó.

Por último, en referencia a si este hombre acusado de estafa por más de una docena de personas sigue ejerciendo como policía, Daniel afirma desconocer este dato: "No lo sé, es algo que no te pudo corroborar", decía.