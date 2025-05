Peleas, amenazas, armas y acoso: el infierno que vive todo un barrio por un okupa que cría perros peligrosos

Sonia lleva ocho años luchando contra un okupa que ha convertido su vida y la de sus vecinos en un infierno. Ismael, el okupa, entró a una vivienda ajena hace casi ocho años y utilizó el patio común como un criadero de perros peligrosos ilegal, sin el consentimiento de los vecinos.

Estos comportamientos atemorizan a todo el barrio: peleas, acoso y amenazas con diferentes armas, como machetes o catanas. En 2018, Sonia consiguió echar al okupa de la casa y, desde entonces, su vida se ha convertido en una auténtica pesadilla.

La vecina, cansada de las faltas de respeto por parte del okupa, decidió plantarle cara y ya ha interpuesto 23 denuncias contra él. “Tiene una sentencia firme desde hace más de año y medio y aún no ha entrado en prisión”, explica la joven, que ya no sabe qué hacer.

“Ismael siempre ha dicho que me va a matar antes de entrar en prisión”, afirma Sonia, con miedo. El okupa está condenado por amenazas y por saltarse las órdenes de alejamiento durante cuatro años, pero no consiguen que entre en prisión.

De igual manera, la hermana del okupa, Minerva, le ha agredido: “me tiró del pelo y me escupió en la cara mientras me amenazaba de muerte diciendo que me iban a dar una paliza”.

“Me ha intentado atropellar”

El último capítulo de esta pesadilla ha sido el intento de atropello del okupa a la vecina, debido a las medidas legales que esta ha tomado contra él. Sonia espera que la justicia haga su efecto y consiga volver a la normalidad de su vida y devolver la tranquilidad a este barrio sevillano.

Todos estos acontecimientos han hecho que Sonia, aspirante a la policía, abandone su sueño y su hogar: “Les dije a mis padres que teníamos que venderlo”.