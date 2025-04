El tramo está situado en la carretera CA-643 y une los Valles Pasiegos con la comarca burgalesa de Las Merindades, alcanzando 1.316 metros de altitud. En primer lugar, el padre de Izan ha querido dar las gracias a Ángel Gaitán por ayudarle a retirar el vehículo de la zona, ya que las principales autoridades no se ofrecían a su procedimiento: “Doy gracias a que haya gente buena en este mundo para conseguir estas cosas, dentro de este dolor sientes que hay gente que te apoya. Mi objetivo es que nadie más sufra lo que estamos sufriendo estas familias”, comienza.

Por otro lado, sobre el estado de estas carreteras, comenta que estuvo hablando con un Guardia Civil que se dedica a poner denuncias a aquellas carreteras que no “cumplen los requisitos” y a los “tres días puso una denuncia”. Además, explica que “esta carretera no tiene sistema de contención lateral. Hay una señal abajo que lo avisa, pero si conduces de noche con poca visibilidad no te da tiempo ni a leerla. Hay que pararse para poder leerla”.