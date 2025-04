El coronel Pedro Baños, especialista en geopolítica y estrategia revela cómo fue agredido en la firma de Barcelona como motivo de Sant Jordi

Pedro Baños, sobre lo ocurrido en la firma de libros: "Me están haciendo una investigación pericial digital"

El coronel Pedro Baños comparece en el directo de ‘Horizonte’ después de emitir una denuncia por agresión mientras firmaba libros en Barcelona, con motivo de Sant Jordi.

La entrevista comienza con el coronel, experto en geopolítica y estrategia, que “lo sucedido en Barcelona es consecuencia de una campaña sistemática de ataque desde hace más de dos años. Primero fue en las redes sociales y poco a poco se ha llevado al plano físico”.

Además, el experto en estrategia desvela que no fue sorpresa para él este tipo de recibimiento ya que "no es la primera vez que vienen a boicotearme eventos, amenazando a las personas previamente para que no se realizara. Ahora han pasado a este plano. Me están haciendo una investigación pericial digital para ver que dos días antes, cuando ya se sabía que iba a ir a Barcelona ya empezaron a planificar el ataque".

El coronel Pedro Baños, sobre la agresión recibida: "Tengo toda la información que demuestra que estaba todo organizado"

Sobre cómo se desarrolló la situación desde la caseta donde el coronel se encontraba firmando, explica que "tengo toda la información que demuestra que estaba todo organizado. Cuando estaba en el stand a las diez de la mañana ya vino una mujer, que no es la primera vez que intenta boicotearme un evento, que trate de no hacerla caso, se acercaba disimulando con un libro mientras yo firmaba".

Además, en la siguiente caseta en la que estuvo comenta que "nada más empezar, venía un joven sin libro y con el móvil en la mano. Yo estaba firmando a un chico con su madre y le vi muy nervioso a este chico, yo imaginaba a lo que venía. Intenté darle la mano, no me lo daba y empezó con los insultos mientras me grababa, a lo que yo le dije que era ilegal".