El campeón de oratoria comienza destacando a ciertos políticos por su fuerza al comunicar: “A mi me gustaba mucho Espinosa de los Monteros, tenía una capacidad muy buena para atacar las ideas, es el único político que sentaba para hablar del cómo”. Tras esto, Iker Jiménez le pide que nombre alguno de los políticos actuales, a lo que Miralles explica que “Ayuso, por ejemplo. A Feijóo le veo poco carismático, débil, con poca presencia…a veces se atrapa, le pasa un poco como a Rajoy".

Además, sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid detalla que " Ayuso es muy rápida . Tiene algo muy bueno que es la ironía , es rápida para la batalla del día a día. Además, hace una cosa que muchos políticos no hacen y es pagar las facturas , a lo que me refiero que en un debate ella sienta cátedra porque es capaz de sacar fecha, importe y todos los datos del caso de corrupción para evitar que le ataquen a ella.

Por otro lado, sobre el presidente asegura que "Sánchez me gusta por lo estratégico que es. Es muy buen comunicador, nos guste o no, lo hace bien donde toca. Cuando hay un tema complicado empieza a unir y a hacer pelota a todo para que no se entere nadie. Utiliza palabras como transparencia, solidaridad y hace unos años dejó de utilizar partido socialista porque muchas veces se une a otros partidos. Cuando manejas el lenguaje, manejas a las personas".