Ángel Gaitán explica la ley que va a proceder a la tala masiva de olivos para incluir un parque solar

Ángel Gaitán, experto mecánico, comparece en el directo de ‘Horizonte’ para posicionarse ante la nueva ley aplicada cuyo objetivo es arrancar más de 11.000 olivos para convertir cientos de hectáreas en grandes paneles solares. Esto podría derivar en grandes pérdidas para los agricultores.

El experto mecánico comenta que “estamos hablando de que sólo en Aranjuez, la cifra ronda los 11.000 o 14.000. Hay que ser exactos, no es Aranjuez, sino Colmenar de Oreja. Son 100.000 en Jaén, no sé cuantos miles en Extremadura y si ya no nos vamos solo al olivo, sino a parques eólicos que se han quemado por España”, detalla Gaitán.

Sobre la lucha de los vecinos de Aranjuez por evitar que la nueva macroplanta fotovoltaica se instale, el experto mecánico asegura que “recordemos que Aranjuez tiene su Palacio Real, es una zona protegida, patrimonio artístico y paisajístico. Con todo esto puede perder hasta la calificación de la Unesco por culpa de las placas".

Por otro lado, Gaitán dice que “esta decisión está tomada por el anterior partido de Teresa. Ya se ha aprobado que se van a cortar olivos centenarios “, asegura Gaitán. Tras esto, Iker Jiménez afirma sorprenderse por la protección que hay en la naturaleza, ecológicamente tienen un valor". Además, el experto mecánico detalla: "Anteriormente se protegía completamente y ahora se le pone más valor a una placa fotovoltaica. Soy partidario de que la gente sepa que son el futuro porque lo puedo tener en el techo de mi casa, del taller, de las tiendas y de hecho muchos de mis negocios dependen únicamente del sol".

Angel Gaitán, sobre esta decisión: "Hay mucho terreno en España que está muerto"

Asimismo, Ángel Gaitán explica: "Ahora bien, de esta manera no se hace daño a nadie, yo solo he puesto sobre un tejado de una instalación que ya está hecha una placa solar. Pero, yo veo esto y digo ¿por qué no pueden convivir? Hay muchísimo terreno en España que está muerto.

En este momento, el experto mecánico lanza un mensaje a “los urbanitas”: Quiero recordarles que los olivos son los que nos dan las aceitunas y para verlos de estos tamaños como en Aranjuez, necesitan 100 años. Yo al menos, no podré verlos. Y de las aceitunas sale el aceite, luego dirán que es muy caro y nos mandarán comprarlo en Marruecos

Además, sobre estas zonas, el experto comenta que pertenecen a parte de unos fondos de "un proyecto de vivienda" de la que no hay. El terreno que hay para la vivienda, ahora es para las placas.