Previamente a enseñar los productos que se han utilizado en la conservación del cuerpo del papa fallecido, el doctor asegura que "el código de Derecho Canónico no dice explícitamente que al papa no se le pueda hacer una autopsia. A los papas se les embalsamaba abriéndoles el tórax para sacarles las vísceras , que eran reliquias que se incluían en tarros".

Además, Cabrera comenta que "Francisco que más que negro diría que es rojillo, da instrucciones rotundas de que a él no se le embalsame. Rompe todo el protocolo funerario, y en realidad no se le embalsamó a la antigua usanza, pero no se puede exponer un cuerpo varios días sin hacerlo transitorio", comenta.