Kevin tiene un don para la clarividencia y contactar con el más allá . Es un tipo feliz con buenas energías y le ha contado a Carlos Sobera que desde pequeño sentía la energía de las personas por eso no le gusta salir por el ambiente gay porque no hay buenas energías “ hay mucha competitividad y el ambiente es insano ”. En una pareja busca a un chico que se cuide en cuerpo, alma y mente.

Marc, su cita, es un chico muy activo que no puede estar en el sofá de casa. Estaba un poco nervioso y al ver a Kevin por primera vez, se ha quedado un poco en shock porque no se esperaba a alguien que le gustara tanto “es muy cuqui, me ha gustado la camisa, las gafitas, tiene cara de niño bueno”. Han comenzado a conocerse hablando de sus profesiones y Kevin le ha contado que era payaso y que tenía una compañía de teatro/circo “llevo con este trabajo desde los 8 años”. Kevin trabaja en la atención al cliente y en las terapias holísticas. Algo similar a la espiritualidad desbordada de un soltero llamado Maquial.