Ambos disfrutaban de una noche de skincare, mascarillas y pizzas en una velada de confesiones en su nueva casa en Madrid, cuando de repente una llamada interrumpía la noche. La Salvadora quería hablar con Juan Andrés y él sintió “ una alegría muy grande porque me dijo que no me iba a llamar”. Después de que su hijo le pregunte cómo está, ella asegura que se encuentra regular. Un comentario que ha removido a Juan Andrés de tal manera que la ha invitado unos días a la capital: “ Quiero que vengas , necesito verte ya”.

La decisión de Juan Andrés dejó destrozada a su madre de tal manera que apenas quiso despedirse de él. Sin embargo, su hijo se acerco hasta la puerta de su casa porque era incapaz de irse de esa manera: "Me voy, si no me dejas entrar en casa al menos ven aquí. No hay que pensarlo más, no es ninguna tragedia, me voy una temporada. No me dejes que me vaya de esta manera”.