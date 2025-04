Todo ocurría cuando Marta Flich le daba paso a Emilio Delgado y Esperanza Aguirre aseguraba que el colaborador "ya había hablado mucho rato", lo que hacía saltar al portavoz de Más Madrid. "No hay más que decir. No puedes ni resignificarte tú, cómo vas a querer que se resignifique el Valle de los Caídos. Vas a boicotearme todo el rato y no me vas a dejar hablar, porque es lo que hacéis los que sois intransigentes, no dejáis hablar a los demás", indicaba Delgado.