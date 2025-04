En primer lugar, el primer choque llegaba después de que Noelia Nuñez reaccionase a por qué han sido destruidas las imágenes grabadas en el Palau de la Generalitat el día de la DANA: "Hay una normativa nacional donde obliga a que esas imágenes se borren en 30 días siempre y cuando no haya un procedimiento judicial. Es lo rutinario. No es una normativa exclusiva".

Emilio Delgado no tardaría en saltar, asegurando a que esa argumentación le 'resultaba familiar': "Se parece a la que usó el fiscal general del Estado cuando justificó por qué borró su teléfono. Me llama la atención que se borren esas imágenes. En cualquier caso, todo a lo que estamos asistiendo alrededor de Mazón es nauseabundo. Todavía, en el PP, no exigen a Mazón que dimita. Es una vergüenza. Esto es una más de una larga cadena de barbaridades que nadie asume. Deberíais de no defender lo indefendible. Eso os permitirá exigir dimisiones a los demás".