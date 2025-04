En primer lugar, Ximo Esteve comenta que “aquí nos encontramos en una situación política, sociológica y esta ultima procesal. Los dos investigados van a la defensa. Hemos estado desde las diez de la mañana hasta las dos o dos y media”. Sobre las actitudes de Solomé Pradas en su defensa, el abogado explica que “hemos visto una Pradas más emocional y sensible a las circunstancias. Es cierto que ella estaba en primera línea, pero, hasta las dos horas no ha nombrado en ningún momento a Mazón".

En el caso de la declaración del ex secretario autonómico, ha querido destacar algo que le ha calificado de “curioso”: “Se sabía la ley “al dedillo”, incluso corregía cada dos por tres el auto de su señoría y asimismo ha exculpado en todo momento al señor Mazón. Ha sido muy leal a la institución ”.

“Sobre todo se han nombrado mucho las horas, las situaciones...las comunicaciones con el señor Suárez. Han reconocido que la situación era muy preocupante desde primera hora de la mañana”, detalla Ximo Esteve. Sobre la tardanza del aviso, Ximo comenta que “ ha manifestado que estaba todavía en fase de pruebas y hubo en ese día un debate interno sobre si era conveniente o no.

Por último, la presentadora ha querido preguntar al abogado por las conversaciones de Pradas que en teoría tuvo con Mazón: "Esas conversaciones no las ha documentado. Ha manifestado que le llamó un par de veces, pero no se ha hablado más. Ha transmitido que lo ha pasado mal y en algunas ocasiones se ha roto a llorar, me ha comentado que psicológicamente lo ha pasado mal.