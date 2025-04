Carla es una apasionada de la ropa y el outfit de las personas le dicen mucho. Busca a una persona con valores , respeto y que busque una relación seria. Está cansada de los chicos que le hablan por la noche y no por la mañana. Tiene claro que busca a un chico mayor que ella y que sea muy divertido.

Dani , su cita, ha venido a ‘First Dates’ dispuesto a acabar con todos los prejuicios que se han creado sobre los chicos gallegos “ Dicen que somos muy de pueblo, muy tontos, muy sosos… Eso no es verdad y yo voy a luchar contra todo eso. Somos la ostia y sabemos manejar la ironía muy bien ”. Tiene la sensación de que da el aspecto de ser un chico cuadriculado, pero que cuando le conocen descubren que es muy simpático.

Carla ha querido saber dónde vivía su cita y Dani le ha contado que llevaba ya 10 años viviendo en Madrid y que era muy diferente a lo que había en Galicia. El soltero es de ir a muchos conciertos y le ha caído fatal que a Carla no le gustara nada ni el rock ni el flamenco . Él es muy de rock “no he venido con camiseta rockera porque era una cita…”.

A la soltera le gusta mucho el arte y le ha contado que disfruta pintando sobre lienzo. Él es más de gimnasio que de arte y eso también es un punto que ambos han visto como un obstáculo. En el tema de las relaciones, Dani le ha contado que había tenido dos relaciones y que la última duró 6 años, pero que se terminó porque no tenían suficientes cosas en común .

A ella le ha extrañado que hubiera tardado 6 años en darse cuenta de que no tenían cosas en común “yo lo veo en varios meses”. Ella lleva unos 5 años soltera y eso a él, no le ha gustado. Para ambos, el sexo es importante, pero Carla ha sentido que su cita era un tipo paradito. El soltero le ha dicho que tampoco era algo fundamental para él porque “no miras el sexo igual a los 25 que a los 30”, pero ella sí lo ha visto como algo fundamental.