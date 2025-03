La portavoz del PP de Fuenlabrada, además de diputada en el Congreso y vicesecretaria de Movilización y Reto Digital de la formación, Noelia Núñez, ha protagonizado un tenso rifirrafe en redes sociales el diputado del Grupo Mixto y exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Todo viene después de que el exsocialista cuestionase en un mensaje si la portavoz del PP merece o no el sueldo que actualmente tiene. Pues bien, una de las dos partes, en este caso Noelia Núñez, ha estado en 'TEM' para contar cómo ha ocurrido todo.

Todo viene por un dardo de Núñez a Ábalos sobre las ventajas que tienen aquellos familiares o mujeres que mantienen algún tipo de relación con hombres que pertenecen al PSOE, mencionando, entre otras, a Jéssica Rodríguez, Begoña Gómez o David Sánchez. Ábalos no tardó en lanzar su réplica en X, contestando a dichas palabras y, de paso, poniendo en entredicho el sueldo que tiene la diputada y si se lo merece o no: "No sabemos cuáles son sus méritos para tanta ocupación (...) que acostumbran en el PP desde su sede pagada en B".

No fue lo único que Ábalos criticó: también mencionó el hecho de que la diputada tuviese un Audi A3 con 27 años o que combinase los puestos de concejal y diputada de manera simultánea. Núñez no tardaría en contestar a las palabras de Ábalos: "Disfruta de Twitter. Si acabas en la cárcel no podrás usarlo".

Noelia Núñez reacciona en 'TEM' a su rifirrafe

"Quería responderle, pero me tiene bloqueada en su perfil. Le contesté como pude y no me callé", aseguraba Noelia Núñez, que ha confesado en 'Todo es mentira' que sus palabras, que iniciaron este rifirrafe, no iban concretamente por él: "El problema es que se dio por aludido, porque hemos conocido una larga lista de parejas o vaya usted a saber qué era, del señor ministro".

"El problema es que hemos conocido, gracias a los informes de la UCO -recordemos que está imputado- que esa vida privada del ministro la pagábamos todos con los presupuestos del Ministerio de Fomento. Tiene un horizonte judicial un tanto complicado. Le recomiendo que en lugar de estar en redes sociales, que prepare mejor su estrategia. Debería dedicar más el tiempo a preparar la estrategia de defensa en lugar de atacar a diputados en redes sociales", ha aseverado la portavoz del PP de Fuenlabrada.