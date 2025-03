Un soltero llega de resaca a ‘First Dates’ y confunde a Carlos Sobera con Karlos Arguiñano

Casi nadie sabe que detrás del apodo Rizos , este soltero estudiante de sonido llamado Álvaro. El soltero ha flipado la ambientación que había en el especial de cine de ‘ First Dates ’ y ha querido ser sincero con Carlos Sobera desde el minuto cero “ estoy un poco de resaca ”. El presentador ha alucinado un poco, pero rápidamente lo ha tendido todo. Algo muy parecido a lo que le ha sucedido con Jaime y la nieta de Juan de la Cierva .

El joven había dado un concierto con su grupo Reagan “por la niña del Exorcista” y no estaba en plenas condiciones. Le ha dicho que le flipaba el cine género Western y que era un friki de los videojuegos. En el amor no es de tener relaciones “soy un espíritu libre” y se considera bisexual “me gustan más las chicas, pero también he tenido cosas con chicos”. Le gustan muchos tipos de chicas, pero solo espera que sea alguien con quién se pueda llevar bien.