Y es que Isabel Lázaro le pedía a Risto al conectar con el programa "hacer una previa" y se dirigía a Susana Díaz: "Le he escuchado insultar a un grupo de patriotas. Yo que he sufrido en Cataluña el fascismo del separatismo catalán... me han tirado de todo, me han pinchado ruedas y me han pintado el coche. He sufrido estos ataques y me parece muy grave confundir patriotismo con nacionalismo o fascismo".