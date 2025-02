" Yo iba a telonera de Ketama , admiraba mucho a Ketama, era mi segundo concierto y estaba de los nervios. Encima venía mi madre , que la escondí por ahí para que nadie la viera", nos contaba para darle contexto a la historia: "Nosotros en los conciertos tenemos la lista de las canciones, una de las canciones en uno de los papeles estaba la tercera y en otros papeles estaba la cuarta. Empezamos a tocar, la mitad empezaron un tema y la mitad de los otros empezaron otro tema, yo no tenía tablas, me puse muy nerviosa y me puse a cantar la canción con el tono de la otra".

Del que nos confesaba que fue de los peores momentos de su vida: "No quería que nadie me viera ni me hablara, me sentía fatal. Ahora, eso sí, me sirvió de experiencia de muchísimas cosas que te pueden pasar en los conciertos y, después de esa experiencia, dije: 'Peor que esta no me va a pasar nada'. Pero lo recuerdo fatal, me pongo fatal todavía de pensarlo".