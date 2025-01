Fernando Tejero cuenta el contexto de esta anécdota: "Paz Vega tenía una discoteca y yo iba casi todos los fines de semana"

Así fue la reacción del actor al descubrir que no había reconocido al portero del Real Madrid en aquel momento

Fernando Tejero nos ha contado en su visita a 'Martínez y Hermanos' una anécdota que vivió con Iker Casillas en una noche de fiesta, aunque nos aseguraba que no es la única que le ha pasado: "Se me han ido muchas de las manos, es cierto que yo he llegado a mi casa como Las Grecas, pero no entiendo la gente que dice que se le olvidan las cosas. A mí no se me olvida nada, muchas veces he llegado a mi casa y he dicho: 'Que se me olvide algo".

El actor nos ponía en contexto de cómo sucedió esta historia con el que fuera portero del Real Madrid: "Paz Vega tenía una discoteca y yo iba casi todos los fines de semana. Voy en pleno apogeo del l Goya, de ‘Aquí no hay quien viva’, entro con Ricardo, un amigo mío de Cádiz y cerca de la pista me saluda un tío, me dice: ‘Enhorabuena, qué alegría conocerte, cómo te admiro y yo le digo: ‘Gracias, Gracias’.

Y nos explicaba que él no se dio cuenta de quién era la persona que se le había acercado: "Se va y me dice mi colega: ‘¿Has visto quién era? Iker Casillas’ y yo le digo: ‘¿Quién es Iker Casillas?’ Os lo juro por mi madre, no lo sabía. Fíjate, que luego hice con él la promoción de ‘El penalti más grande del mundo’. No le ponía cara. A día de hoy, yo veo a Neymar, que conozco el nombre de oídas y no sé quién es”.

Lo que hizo que Fernando se volviera a acercar al que fuera portero de la Selección Española para disculparse: “Mi amigo me dice que Casillas es el portero del Real Madrid, voy a buscarle y le digo: ‘Iker, tío perdóname, con las luces tan oscuras no te he conocido, la admiración es mutua, a mí no me gusta el futbol, pero sé que eres un héroe y un crack y me dijo: ‘Nada, nada, no pasa nada”. Lo que aseguraba que no le ocurrió por estar de fiesta, si no por su "desconocimiento a nivel futbol”.