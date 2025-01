Fernando Tejero cuenta algunos detalles sobre su viaje a Etiopía con Jesús Calleja

"Se duerme y empieza a hacer ruidos con la boca, yo decía: ¿qué he hecho para merecer esto, Calleja?", relataba el actor

Antonio Orozco y Fernando Tejero se han sentado en 'Martínez y Hermanos' como invitados junto a la actriz Andrea Duro y ambos han recordado las vivencias que han pasado con nuestro presentador Jesús Calleja, al grabar con él y acompañándole en sus aventuras por el mundo.

El cantante bromeaba con su paso por el programa de Jesús Calleja: "Me encanta cuando le llaman de viaje a esa putada. Yo le llamo 'pumuki'". Algo con lo que aseguraba estar de acuerdo Fernando Tejero: "Yo he ido una vez y no más, Santo Tomás".

El viaje a Etiopía de Fernando Tejero con Jesús Calleja

Siendo el actor el que contaba su vivencia con Jesús, entre risas y bromas: "Me llevó a Etiopía, fueron nueve días viendo una calamidad tras otra, que todo es un apredizaje, que luego vienes aquí y dices: 'Qué suerte tenemos'. Pero me pasé nueve horas con Calleja en un coche y es taladrador. Teníamos un rato para dormir antes de subir al volcán y digo: 'Imagino que no hablará'. Y se duerme y empieza a hacer ruidos con la boca, yo decía: ¿qué he hecho para merecer esto, Calleja? Estuve a punto de tirarle al volcán al que me llevó. Hace eso con la boca, ¿eso es de León? Ni dormido está callado".