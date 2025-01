Pedro Alonso, sobre su papel como 'Berlín' en 'La casa de Papel': "Yo estaba en un momento en el que no podía decir que no"

El actor habla de su nuevo proyecto como director: “Personas que me quieren bien me dijeron que no lo hiciera”

Kira Miró desvela el día que temió por su vida en Brasil: "Pensé que me estaban secuestrando"

Su papel en la serie ‘La casa de Papel’ le dio una fama mundial de la que Pedro Alonso nos hablaba en su visita a ‘Martínez y Hermanos’, lo que esto supuso y cómo llegó a interpretar este personaje.

Dani Martínez se interesaba por el momento en el que el actor se dio cuenta de la repercusión que tuvo la serie y, por tanto, la fama que le había dado este papel: “Tengo el momento exacto en el que me estalló la cabeza. Yo había acabado de rodar, hice un viaje por Europa, estaba cansadísimo y me fui de viaje para no hablar mucho, en plan solitario. En ese momento se empezó a emitir, pero yo estaba desconectado”.

El que contaba el lugar exacto en el que se percataba de lo que estaba pasando: “Yo estaba en Florencia viendo el David de Miguel Ángel en una esquina, apoyado en una pared, de pronto empiezo a no entender lo que está pasando, se da la vuelta la gente a mirar en mi dirección. Todo el museo me mira y yo digo: ‘¿esto qué es? Y me empiezan a grabar a mí. En ese viaje, según iba subiendo por todo Italia fue un desmadre”

Hablando de esta serie, Pedro nos explicaba si tuvo claro que quería interpretar este personaje: “Cuando uno se dedica a esta profesión hay una línea clara, cuando puedes decir no o cuando no puedes decirlo. Yo estaba en un momento en el que no podía decir que no".

Como nos contaba cómo fue este casting que le llevaría a interpretar a 'Berlín': "Yo estaba en Mexico en un viaje que fue clave para todo lo que me ha ido pasando en todos los frentes de mi vida. Leí en la cama las separatas y me ha pasado dos veces en mi vida, me hice el vuelo ese día y con el 'jet lag' me fui a hacer la prueba. Empecé con el casting y a los cinco minutos me abrazaron. Debían estar muy desesperados por encontrar ese perfil”

“Siempre estudio pintando, escribí a plumilla todo el primer capítulo de ‘La casa de Papel’ y lo pinté por encima. Le meto muchas horas al trabajo, pero memorizo poco, imaginate las horas que le hecho", confesaba Pedro Alonso.

Pedro Alonso habla de su nuevo proyecto como director

Además, nuestro invitado nos hablaba de su nuevo proyecto como director', En la nave del encanto', una película documental en la que se recorre México para descubrir el poder de la medicina tradicional de la mano de maestros de los rituales ancestrales de sanación de esta cultura: