Kira Miró cuenta lo que le sucedió mientras viajaba por Brasil sola con 23 años

La actriz recuerda el mal rato que pasó y cómo consiguió salir de esto

Kira Miró nos ha contado en su visita a 'Martínez y Hermanos' el día que temió por su vida y en el que lo pasó muy mal miestras estaba en Brasil.

"Mi primer viaje sola a Brasil con 23 años, decidí irme de mochilera, con viaje de ida y no de vuelta, a viajar y mezclarme con la gente", nos explicaba, como nos daba más detalles de cómo llegó a suceder todo: "Había recorrido parte del país y en Salvador de Bahía me fui a una posada, me invitan los de la posada de al lado, uno que trabaja allí, a pasar el día a una laguna con otra pareja de turistas. Paso el día y hay buen rollo. Y me invitan por la noche al centro con las batucadas y tal. Me fui con ellos, pero la pareja de turistas no fue. Fueron este chico y un amigo suyo".

"Con los chicos que estaba empezaron a discutir en el coche y veo que estaban saliendo de la ciudad"

La actriz nos contaba cómo fue la noche: "Estuve allí con ellos disfrutando, uno me saca a bailar y el otro se mosquea, yo no entendía nada. Empiezan a discutir, me meten en el coche y digo: 'genial, nos vamos a casa y se acaba la fiesta". Que se terminó torciendo: "Empiezan a discutir y veo que no están llevándome a la posada y que estamos saliendo de la ciudad. Me empiezo a hacer popo, empecé a llorar diciendo que me llevaran a la posada. Vamos por autopista y yo diciendo: 'secuestro y de todo".