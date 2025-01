El que nos contaba u na de las divertidas anécdotas de su hija : "Le digo que el próximo examen que suspenda va a estar castigada de por vida. Me voy a dormir y se pone a tocar la flauta, me dice que tiene examen de flauta. Me dice que la profesora le ha dicho que ha sido la mejor de la clase en el examen y yo voy a la profesora y le preguntó qué tal el examen de flauta y me dice ella: 'si este año no tocamos la flauta".

Su hija pequeña que sale en su película, en la que se inspiró: "Nos ha salido baratita la película, hace de mi hija ella. Mis hijas no son actrices, no se van a dedicar al cine porque no les gusta. Querían que fuera mi hija porque hay afinidad, el personaje me odia y la mayor me quiere mogollón, era incapaz de fingirlo. La pequeña que ya me odia de por si... Sé el mote que me ha puesto, tiene ingenio. Me llama el cráter porque dice que es lo más bonito que tiene la luna. Ahora, sabe que lo sé".