“Jamás en la vida hemos tenido que parar un concierto porque hayamos tenido una necesidad fisiológica”, nos explicaba, para después contar la situación que vivió hace dos meses y medio, mientras estaban dando un concierto en Don Benito, Extremadura: "Llevaba una mañana que me sonaba mucho el estómago. Antes de empezar ya noto que no estoy, pero bueno, no me había pasado en la vida, te concentras en lo que tienes que hacer y, en lo que menos te paras a pensar, es que la insistencia del estómago vaya a más”.