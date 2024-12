Nada más comenzar el programa, Coque Malla quedaba en 'evidencia' cuando decía que no conocía a Carolina Iglesias y su mujer desvelaba que sí se habían encontrado anteriormente. "Macarena ha puesto en anotaciones: 'Coque no se va a acordar, pero Carolina estuvo en una fiesta del mánager de Coque y ahí se conocieron. Se lo recordé hace una semana y no se acordará'. Esa era la nota aclaratoria. Ha llegado el día y ha sucedido", reveló Dani Martínez.