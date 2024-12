Kira Miró y Blanca Romero comprendían perfectamente a la pareja de Bustamante. "Yo siempre soy friolera. Incluso en Canarias no me quito el plumas", aseguraba la actriz. Por su parte, la presentadora de 'Next Level Chef' aseguraba que no dormía con calcetines pero que un truco para calentar los pies era intercambiárselos.