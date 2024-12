El presentador de televisión explicaba entonces que la relación familiar, en su opinión, hace que la relación laboral no sea tan sencilla. "Profesionalmente quieres que las personas hagan unas cosas. Pero la relación personal es incondicional. Por ejemplo, tú la lías y eres mi hermano y te voy a seguir queriendo porque lo eres. Profesionalmente si tú la lías, me fastidia y te tengo que perdonar porque eres mi hermano pero en lo profesional no porque tendría que echarte. Entonces ahí se produce una disfunción. Yo creo que lo mejor no mezclar", argumentó Santi Millán.