"No es mía, pero fuí espectador muy cercano . Cuando pienso en 'tierra, trágame' es eso", aseguraba el actor, que explicaba que le pasó mientras desataba la pasión con la que era su novia: "Era de las primeras veces, eso iba bien. Hubo un momento en el que yo me acerco a su oreja y le digo: 'me encanta' ', ella me mira como raro y se pone a cantar".

Momento en el que el actor no entendía nada de lo que estaba pasando, mientras ella continuaba cantando, ante lo que tuvo que preguntarle qué hacía y ella le respondía con un "me has dicho canta" y este le aseguraba que no era así: "Te he dicho 'me encanta', no que cantes".