No te pierdas las anécdotas que Antonio Orozco ha contado, las que le unen a Luis Fonsi y a Alejandro Fernández

El cantante, en 'Martínez y Hermanos': "Las canciones no piden permiso a nada ni a nadie y no hay tequila que las pare"

Antonio Orozco y Fernando Tejero recuerdan sus vivencias con Jesús Calleja: "Ni dormido está callado"

Antonio Orozco, que nos ha visitado en 'Martínez y Hermanos', nos ha contado algunas de sus anécdotas más personales y su momento más 'tierra, trágame', el que vivió con Luis Fonsi.

"Estaba en unos premios en los que estaba premiado Luis Fonsi, con el que desde el 2012 tenemos una relación bastante guay. Me encuentro con él allí y me dice: 'Estoy muy contento porque voy a ser papá y estoy feliz porque voy a tener una niña. Lo celebramos, estuvimos hablando, le felicité y a las 5 de la mañana cojo un avión para irme a México", nos ponía en contexto el cantante.

El que nos contaba cómo revelaba esta noticia a la prensa: "Me cambio de ropa, primera entrevista a las 11 de la mañana, periódisco sensacionalista. Un periodista me pregunto cómo estoy, le digo que llego de Miami que estuve con amigos, me pregunta si estuve ocn Luis Fonsi y le digo que sí, que está contentísimo, feliz porque va a ser padre y encima va a tener una niña. Yo celebrando todo, de repente, me doy cuenta de que la redacción va cambiando. veo cómo la gente de las cámaras se va yendo'. El periodista me dice: 'Gracias por tu entrevista' y dice: 'Vamos a cambiar de tema, se confirma que Luis Fonsi va a tener una niña".

Me echaron de la entrevista para cambiar de tema y fue el primer noticiario que dio la informaciónd e que Luis Fonsi iba a ser padre e iba a tener una niña", nos contaba y aseguraba que lo hizo completamente sin darse cuenta: "No me hizo ninguna gracia, llamé a Luis y le dije: 'Me parece que te acabo de costar mucho dinero' y me dice: 'Ni te preocupes" "Le he pedido disculpas una y mil veces, le he hecho variso regalos, le he comprado una guitarra, le mando jamón, con la única esperanza de que algún día me perdone, pero lo hice sin querer. Fue uno de mis días más embarazosos".

La petición que le hizo Alejandro Fernández a Antonio Orozco para su padre

Antonio Orozco también nos hablaba de una de las mejores noches de su vida y fue con Alejandro Fernández, el que le invitaba a su casa para una fiesta mientras estaba de gira solo en México: "Yo pensaba que era una broma, pero me arreglé y voy a su casa. Me recibe, me presenta a sus amigos y me invita a tequila".

"Al tercer tequila me dice Alejandro: 'Antes de que termine esta noche me tienes que hacer un favor'. La noche se va alargando y hay un momento de la noche que me dice: 'Antonio, necesito que me acompañes a mi habitación. Y allí me dice: 'Esta noche es muy especial para mí, es el cumpleaños de mi padre, Vicente Fernández todavía estaba en vida. Eran las 5 de la mañana y me dice: 'Le voy a llamar y me gustaría que le cantes a mi padre 'Estoy hecho de pedacitos de ti", nos contaba.