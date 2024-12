"Queríamos empezar con Grok porque, en un mundo en donde la verdad y la mentira se entremezclan , ¿qué va a ocurrir cuando con personajes famosos o usted mismo, haya fotos como esta?", comenzaba diciendo Iker Jiménez, para dar paso a una serie de fotos surrealistas de Iker Jiménez creadas por IA. Ya con la primera, en donde se veía a un Iker Jiménez en tirantes y completamente cachas, junto a Arnold Schwarzenegger, Carmen Porter se partía de risa: "Tú no has estado así en la vida ", le decía al presentador.

"Yo he estado así bastante", aseguraba Iker Jiménez. "Tú así no has estado nunca. Y mejor que no estés, porque a mí no me gustas nada así", señalaba Porter, que le entraba la 'risa floja'. En la siguiente podíamos ver a Iker Jiménez de ciclista: "Parezco el perico delgado malo", bromeaba el presentador. Pero Carmen Porter ya avanzaba una que estaba apunto de salir que era tremenda: "Hay una que estás con un toro en los Sanfermines que sales completamente bizco".