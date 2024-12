El contrato se firmó el 24 de abril del año 2019, momento en el que Ábalos ya era ministro: "No llevaba ni un año en el Palacio de la Moncloa. Este es un contrato que firman por un lado el señor Víctor de Aldama, y por otro lado el señor don José Luis Ábalos Meco", ha explicado Entrambasaguas.

"Cuando esto se presenta ayer en el Supremo hay quien dice que sería algo de palabra, que es difícil que haya un documento escrito... Esto de aquí es el documento escrito. Y no vamos a enseñarlo por protección de datos, pero en la última página está la firma del señor Ábalos ", ha añadido.

Acto seguido, Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama , ha tomado la palabra en plató: "Creo que el señor Ábalos sí es verdad que ha reconocido la firma del documento. Con lo cual, no hay lugar a dudas . No hay ningún invento, ningún bulo como se ha querido mostrar muchas veces".

Entrambasaguas se ha sumado a esta postura: "De hecho, el señor Ábalos, cada vez que se ha publicado alguna información con la que él no ha estado de acuerdo, rápidamente la ha desmentido en sus redes sociales. Sin embargo, desde que ayer el señor de Aldama presentó este contrato como prueba estrella, no se ha escuchado al señor Ábalos, esto no lo ha negado".