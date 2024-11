"Nuestro cámara no llegó hasta las diez de la noche en aquel programa mítico y hace bien poco me doy cuenta de que, ha sido tal la vorágine, que yo me había olvidado de lo que yo había grabado", decía nuestro presentador, que tras arreglar su teléfono ha podido recuperar este material: "Me empiezo a encontrar una serie de vídeos y digo: 'No me lo puedo creer' porque es todavía más crudo, la cámara de televisión, es como el cine, parece que te aleja de la realidad".