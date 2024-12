Nacho Navarro insistía en que "las baterías están todas conectadas, están goteando todos los vehículos, está el aceite... esto es una 'bomba", aseguró, y detallaba cómo se encuentra Valencia tras haber pasado semanas de la DANA. "Aquí no es que quede trabajo, es que queda lo siguiente. No hay medios. No hay lo que hace falta para por lo menos acabar con esto lo antes posible", denunció.