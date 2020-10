El sorprendente pasado de Fernando Simón como médico en África: "Allí me enamoré de la salud pública"

La cara y la voz de nuestro invitado se han convertido en inconfundibles, pero Fernando Simón no siempre fue un personaje conocido y, a sus 57 años , este licenciado en medicina por la Universidad de Zaragoza, tiene un gran bagaje profesional a sus espaldas.

Tras licenciarse, Simón decidió irse a África para trabajar en un hospital de una pequeña localidad de Burundi : "Había 60 camas de hospitalización donde hacíamos prácticamente de todo , yo era el médico del hospital, solo había uno, lo gestionaba yo (...) Allí me empecé a enamorar de la salud pública (...) Tras Burundi nos fuimos a Somalia y tras aquello decidí estudiar epidemiología en Londres" .

La ciencia, muy presente en la familia de Simón

"Mi padre siempre ha tenido la esperanza de que dejara mi trabajo y me quedara con su consulta de psiquiatría, pero después de lo de este año me ha dicho que menos mal que no le hice caso, que se sentía orgulloso de mi carrera profesional".