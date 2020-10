Fernando Simón y Jesús Calleja (02/10/20), completo en HD

Fernando Simón y sus reuniones con Pedro Sánchez

Fernando Simón y su equipo esperaban que una pandemia de tales dimensiones pudiera llegar, sin embargo no esperaban la magnitud de la tragedia sanitaria que se desencadenó hace ya algunos meses. Simón ha explicado que ya desde enero las reuniones con el presidente del Gobierno y parte del ejecutivo eran frecuentes, pero que no fue hasta marzo cuando tuvo que tomar una clara determinación: "Le dije al presidente que si no se tomaban medidas la sanidad iba a colapsar, jamás imaginé que un presidente tuviera el valor de cerrar un país".