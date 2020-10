Simón ha reconocido en 'Planeta Calleja' que tanto él como su equipo ya se esperaban algo como lo que ha sucedido desde hacía varios años: "Todo esto empezó hace años, hace años que sabemos que tenía que venir una pandemia, ya la esperábamos aunque no teníamos cien por cien la seguridad (...) Al principio no fue fácil valorar que la pandemia iba a llegar aquí porque estábamos en una situación en la que había transmisión en Wuhan pero no fuera de allí, en aquel momento no se extendió por China (...) Si no se expandía por China, ¿por qué se iba a extender a otros lugares?".